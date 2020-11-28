شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تكشف أهمية الفاتورة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عرفان فوزي، مدير عام التدريب الضريبي بوزارة المالية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تسهيل بعض الإجراءات على الشركات ومنها إجراءات رد الضريبة، واستيفائها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تحولت من منظور أنها جهة جباية إلى أنها مصلحة تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية متميزة للمواطنين للتيسير عليهم وتقليل الوقت والجهد.

وشدد "فوزي"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، على أهمية تلك المنظومة للشركات من خلال خلق تنافسية في السوق، وضم الاقتصاد غير الرسمي، والقضاء على الفواتير الوهمية مع تيسيرات في التخطيط الاستراتيجي مع تسجيل البيانات، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تُخطط لإطلاق 16 مشروعًا في إطار منظومة إعادة هيكلة البرامج والخدمات للمستثمرين؛ حيث تم اعتماد 4 مشروعات منها حتى الآن، وسيتم استكمال باقي مشروعات هيكلة الإجراءات الضريبية.

وعن انطلاق مشروع الحوافز الضريبية للمستهلكين مطلع عام 2021، أِشار مدير عام التدريب الضريبي بوزارة المالية إلى أن الحوافز الضريبية بغرض تشجيعهم على طلب الفواتير، معتبرًا منظومة الشمول المالي التي يقوم البنك المركزي بدعمها أول مرحلة لتشجيع المستهلكين على طلب الفواتير وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب.