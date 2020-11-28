شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة ضبط الداخلية 8 أطنان حشيش و1041 قطعة سلاح بينها رشاشات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملات أمنية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، حيث تم استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ما أسفر عن مصر 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 14 عنصرا آخرين، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط 1041 قطعة سلاح نارى ، بينها رشاشات وبنادق، فضلاً عن تنفيذ 488٫136 حكم قضائى، بينها 2017 حكم جناية.

وتمكنت شرطة الكهرباء ـ خلال أسبوع ـ من ضبط 77930 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 55907739 جنيها.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة عن ضبط 1807 قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة ، بينها 11 قضية فى مجالات "استيلاء وإضرار بالمال العام – اختلاس مال عام – غسل أموال – احتيال مصرفى - كسب غير مشروع" بقيمة إجمالية بلغت 1٫662٫132٫695جنيه مصري.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1498 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1613 متهم، بحوزتهم 8 أطنان حشيش و200 كيلو بانجو و20 كيلو هيروين و25 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع.

ونجحت الجهود فى مجال الحد من انتشار فيروس كورونا في ضبط 6739 قضية تموينية متنوعة، وضبط 993 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 3428 محل مخالف لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 39814 سائق نقل جماعي.