شكرا لقرائتكم خبر عن شرح بنود كعب فاتورة الكهرباء وكيفية التحقق من صحتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت إدارة هندسة التحرير التابعة لشركة توزيع البحيرة المواطنين إلى متابعة استهلاكهم أولا بأول مع اتباع خطوات للتأكد من مدى صحة الفاتورة لافته إلى أن ما يطلق عليه «كعب الفاتورة» يمكن أن يوضح من خلاله صحة الفاتورة من عدمها.

وأشارت الإدارة في بيان لها إلى أن فاتورة الكهرباء تنقسم إلى جزئين الاول هو أصل الفاتورة المستحقة، والثاني «كعب الفاتورة» وهو الجزء المصغر من الفاتورة ويكون في الجانب الايمن واذا شعر المواطن بأن الفاتورة لا تعبر عن استهلاكه الفعلى فعليه مبدئيا الحصول كعب الفاتورة وهو يعتبر إخطار سداد بقيمة الفاتورة المستحقة ثم مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة والتأكد من مطابقتها القراءة التي توجد بالعداد أو يوجد زيادة طفيفة بالقراءة الموجودة بالعداد.

وأضافت الإدارة أنه «في حالة أن القراءة التي توجد بالفاتورة في خانة السابقة أو الحالية أكبر من القراءة التي توجد بالعداد ففى هذه الحالة تكون الفاتورة خاطئة وينصح بالحصول على كعب الفاتورة والتقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.

وقامت الادارة بشرح بنود كعب الفاتورة وهي كالتالي:

تاريخ إصدار الفاتورة أي تاريخ الشهر والسنة التي تم صدور الفاتورة به مثلا ٢٠١١ تعني شهر ١١ سنة ٢٠٢٠ .

أشهر المحاسبة وهي عدد شهور حساب كمية الإستهلاك الموجودة بالفاتورة بمعني لو منذ ثلاث شهور لم يصدر فاتورة إستهلاك تبقي مكتوب بها رقم ٣ .

مرجع الحساب الكود الخاص لكل مشترك لدي شركة الكهرباء

القراءة الحالية قراءة العداد للشهر المصدر به الفاتورة

القراءة السابقة آخر قراءة محاسب عليها «حالية الفاتورة السابقة

الإستهلاك ناتج طرح القراءة السابقة من القراءة الحالية

رسوم النظافة التي تحددها المحافظات وتحصلها شركة الكهرباء لصالحهم.

رصيد الأقساط ( أقساط مستحقة على المشترك للشركة ) فاتورة أو تسوية سابقة تم تقسيطها على عدد شهور .