شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٠٧ كيلو من المجمدات منتهية الصلاحية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط 107 كيلو جرام من المجمدات واللحوم واللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط 650 كيلو جرام مش وخلطة جبن منتهية الصلاحية لدي صاحب مصنع ومعمل للألبان، وتحرر عن ذلك محضر رقم 12600 والتحفظ علي المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بقرية المدامود التابعة لمركز الزينية بداخله طن و10 كيلو جرام من مختلف أنواع البسكويت والشيكولاتة واللبان منتهية الصلاحية. وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم ٨٥٣ جنح مركز شرطة طيبة.