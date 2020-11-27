شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الموعد الرسمى لإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب من «الهيئة الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد جميع ما ذكر عن نتائج الانتخابات هو كلام غير رسمى، باعتبار أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الوحيدة اللجنة العليا الوحيدة صاحبة الحق في إعلان نتائج الانتخابات، والتى جرت انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى منها يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020 في عدد 14 محافظة مصرية.

وجرت الانتخابات في محافظات الجيزة وسوهاج والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وبني سويف والفيوم والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة.

ووفقًا الجدول الزمنى المعلن مسبقًا من الهيئة الوطنية للانتخابات يتم إعلان نتائج انتخابات جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى رسميًا يوم 30 نوفمبر 2020 باعتبار أن الهيئة هي صاحبة الحق الأصلى في الإعلان عن نتيجة الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد جولة الإعادة بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية، وعددها 13 محافظة، وفق الجدول المعلن مسبقًا فتجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر بالنسبة للمصريين في الخارج.

وحددت الهيئة أيضًا يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر 20 20 موعدًا لاجراء الانتخابات في محافظات: القاهرة والغربية ودمياط والقليوبية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ووفقًا الجدول الزمنى المعلن مسبقًا من الهيئة الوطنية للانتخابات يتم إعلان نتائج انتخابات جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية رسميًا يوم 14 ديسمبر 2020 باعتبار أن الهيئة هي صاحبة الحق الأصلى في الإعلان عن نتيجة الانتخابات.