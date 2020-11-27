شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الوراق الجديد × 11 نقطة.. بعد افتتاحه للجمهور "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت محافظة الجيزة، موقف الوراق الجديد لخدمة سيارات السرفيس والميكروباص، الكائن أسفل محور روض الفرج بنطاق حي الوراق ليضم جميع المواقف العشوائية بالوراق.. ويقدم الخليج 365 أهم المعلومات عن الموقف الجديد..

1. مقام على مساحة 10 آلاف متر كمرحلة أولي.

2. يستوعب كافة الخطوط الداخلية والمواقف العشوائية بحى الوراق.

3. به 6 باكيات تسع لـ 600 سيارة من سيارات السرفيس

4. يتواجد أسفل محور روض الفرج بالوراق .

5. يساهم فى حل أزمة الاختناقات المرورية والقضاء علي المواقف العشوائية بالوراق.

6. يضم خطوط "المؤسسة ، رمسيس ، عتبة ، تحرير ، روض الفرج ، منشأة القناطر ، أوسيم، برطس ، الكوم الأحمر ، شارع عشرة والجزيرة " .

7. به شبكات مياه للشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز.

8. له أسوار خارجية وبوابات الكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات.

9. به خدمات أمنية وكاميرات مراقبة ولافتات إلكترونية بخطوط السير السيارات .

10. يضم مقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وكافتريات ومحال نموذجية.

11. به غرف للخدمات والتحكم ودورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار.