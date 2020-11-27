شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين»: تشكيل لجنة من 3 وزارات لتطوير زراعة القصب خطوة جيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتشكيل لجنة مشتركة من 3 وزارات لتطوير زراعة قصب، بعد أن عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع كل من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمناقشة ووضع خطة متكاملة بشأن تطوير زراعة قصب السكر في مصر وزيادة الانتاجية وترشيد المياه وزيادة دخل الفلاح.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن الوزراء الثلاثة اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث، وهذه خطوة جيدة للغاية، لإعداد البرامج التنفيذية لتطوير زراعة قصب السكر في مصر مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لاستهلاك السوق المحلى والأخذ في الاعتبار مشكلة نقص الموارد المائية في مصر.

وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات صحفية، أمس، أن زراعة قصب السكر في مصر تتركز في محافظات الوجه القبلي (المنيا – سوهاج – قنا –الأقصر_ أسوان) وتخدم في معظمها المصانع التي تقوم باستخلاص السكر من القصب،لافتا أن تلك اللجنة لابد أن تضم في عضويتها كبار مزارعين القصب بعدد من المحافظات حتى تؤتي ثمارها،وتستفيد تلك اللجنة من خبرات المزارعين والأخذ بمشورتهم وآرائهم بشأن تطوير زراعة قصب السكر في مصر وزيادة الانتاجية وترشيد المياه وبحث كيفية زيادة دخل الفلاح.