شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» تنعي حافظ أبو سعدة: مصر فقدت أحد أبنائها المخلصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ببالغ الحزن المرحوم الدكتور حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والحقوقى البارز الذي وافته المنية الخميس، بعد رحلة عطاء طويلة تمسك خلالها الفقيد بالقيم والمبادئ الوطنية والإنسانية العليا.

وأعرب السفير الدكتور أحمد ايهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عن بالغ حزنه لرحيل الدكتور أبوسعده، مقدمًا عزائه لأسرة الفقيد وللمجلس القومى لحقوق الإنسان وللحركة الحقوقية المصرية، التي فقدت برحيله أحد أبنائها المخلصين .

وأضاف "جمال الدين" أن الفقيد كان من الداعمين البارزين لجهود الدولة المصرية من أجل تعزيز حقوق الإنسان بكافة ابعادها، مثمنًا مواقفه التي انتصر فيها الاستقرار الاجتماعي ودفاعه عن الديمقراطية والعدالة والمساواة، جنبا إلى جنب مع تمسكه الدائم بالوقوف في الصف الوطني وحرصه على إعلاء المصالح العليا لوطنه.