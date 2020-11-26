شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد قسم النساء بمستشفى السويس العام ببرنامج الزمالة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، اعتماد قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك بعد زيارة اللجنة للقسم والوقوف على مستوى التجهيز وذلك عقب مراجعة جميع المعايير والشروط ومطابقتها للبرنامج وافقت اللجنة على اعتماد القسم.

ويعد هذا القسم هو القسم الرابع بعد اقسام الجراحة والباطنة والكلينيكال باثولوجي ببرنامج الزمالة المصرية بالمستشفي العام، وسيساهم في توافر أطباء مدربين ومتطلعين على كل ماهو جديد في التخصصات المختلفة وسيسهم ذلك بالنفع على متلقي الخدمة الطبية من أبناء محافظة السويس على يد مجموعة من الأساتذة والاستشاريين من الأطباء المدربين على أحدث الأساليب العلاجية كلآ في مجاله.