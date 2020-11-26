شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 664 حالة من فيروس كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة شمال سيناء حالتي شفاء من فيروس «كورونا»، ولا توجد إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس، بحسب مديرية الصحة في المحافظة.
وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل حالتى شفاء، ولا توجد حالات اصابة أو وفيات جديدة.
وأشار إلى أن إجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 155 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 664 حالة.. مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 44 حالة منذ بداية الجائحة .
وأكد على وجود عدد 3 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و79 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.
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