شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تردد القنوات التعليمية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل أولياء الأمور البحث عن القنوات التعليمية وتردداتها رغم انقضاء مدة طويلة على بدء الدراسة، ويبحثون عن تردد وجدول القنوات التعليمية، وأهمها قناة مدرستنا التي تتبع وزارة التربية والتعليم وتقدم برامجها لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى وكذلك المرحلة الاعدادية، كما يبحثون عن قناتى مصر التعليمية 1 و2 اللتان تقدما دروسًا للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، وفق خطة وزارة التربية والتعليم في التوسع بالتعليم عن بعد لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تطلق وزارة التربية والتعليم قناتين جديدتين خلال الشهر الحالى أو أوائل الشهر المقبل للمرحلة التعليم الثانوية ومرحلة ما قبل الصف الرابع الإبتدائى.

وإليكم تردد القنوات التعليمية التي تعمل حاليًا:

تردد قناة مدرستنا التعليمية وتغطى دروس الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى والأول والثانى والثالث الإعدادى: على القمر الصناعى: Nile Sat- التردد 12303 -- الاستقطاب ومعدل الترميز 27500 .

تردد قناة مصر التعليمية 2020: معدل الترميز: 27500 -- التردد: 11747 -- اسم القناة على الرسيفر: EDU 1 -- تردد 11747 رأسي -- القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات -- الاستقطاب: رأسي V -- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة مصر التعليمية مباشر وتغطى التعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية: معدل الترميز: 27500 -- التردد: 12380 -- القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات -- اسم القناة على الرسيفر: EDU 2 -- تردد 12380 أفقي -- الاستقطاب: أفقي H -- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القناة التعليمية المصرية 1 وتغطى المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية: معدل الترميز: 27500 -- التردد: 11757 -- اسم القناة على الرسيفر: EDU 1 -- تردد 11757 أفقي -- القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات -- الاستقطاب: أفقي H -- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.