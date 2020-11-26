شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المترو تعلن الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة المترو رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والأمطار المحتملة، مع صيانة مصارف شفط مياه الأمطار خصوصا بالخط الأول من المرج حتى حلوان والمحطات السطحية بالخط الثانى المنيب - شبرا، من أجل سرعة شفط أى تراكمات لمياه الأمطار على شريط المترو.

وتعمل شركة المتر بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءً ومن العتبة 23.45 مساءً.