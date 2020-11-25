شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسام المندوه ينهي أزمة بطولة السباحة لطلاب الجيزة ويتحمل تكاليف إيجار حمامات السباحة اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الدكتور حسام المندوة عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور ، مشكلة الاعتمادات المالية لبطولة السباحة لطلاب الجيزة، وذلك بعد أن نما إلى علمه أن بطولة السباحة لطلاب الجيزة لم تعقد حتى الآن لقلة الاعتمادات المالية اللازمة لتأجير حمام سباحة لإقامة المسابقات، وعلى الفور أعلن رعايته لمسابقة السباحة لطلاب مدارس محافظة الجيزة وتوفير حمامات سباحة بنادى حدائق الأهرام لهم على نفقته الخاصة وباشتراك طلاب مدارس بولاق الدكرور وتكريمهم وتسليم الفائزين جوائز قيمة ، ورحب المهندس محمد نافع رئيس نادى حدائق الأهرام بالفكرة ووفر كل التسهيلات المتاحة لإجراء المسابقة الطلابية .

وأجريت المسابقة بمتابعة هشام السنجري وكيل اول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة سابقا بوزارة التعليم ، وكل اعضاء التوجيه العام للتربية الرياضية بالجيزة .

وأكد النائب البرلمانى الدكتور حسام المندوه ، أن سعادة الطلاب التى ارتسمت على وجوههم بإجراء المسابقة هى الجائزة الكبيرة التى سعى للحصول عليها ، والحفاظ على الرياضة المدرسية وممارسة الرياضة عامة هدف كبير بجب أن نحافظ عليه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة .

ونبه إلى ضرورة أن نعلم طلابنا هذه القيم المهمة لصحة الشباب وتعليم النشئ ضرورتها لحياة أفضل لهم ولأسرهم .