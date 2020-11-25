شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عامل وطفله إثر انهيار سلم عقار وتحطم سيارتين في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء الأربعاء، رجل وطفل بعدما انهار السلم الداخلي لعقار قديم مكون من 3 طوابق بحي الجمرك، دون حدوث إصابات، بسبب الأمطار.

تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغا من الأهالي يفيد سقوط السلم الداخلي لعقار بشارع بن حداد أمام مدرسة نصر الدين بحي الجمرك، واحتجاز أب ونجله.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية بمعداتها ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم ومكون من أرضي وطابقين علويين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ عامل ونجله الطفل مقيمين بالطابق الثاني علوي بالعقار المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيتبة العامة لمباشرة التحقيق . تم وضع كردون أمني حول العقار، حفاظا على أرواح المارة، تمهيدا لعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وفى منطقة محرم بك تحطمت سيارتين سقطت عليهما أجزاء من عقار قديم مهدم دون إصابات .

واجتاحت الاسكندرية موجة من الطقس السيئ ، اليوم، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ ساعات الصباح الأولى فى غرق شوارع الإسكندرية، فيما دفعت شركة الصرف الصحى بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار.

وعُطلت الدراسة، اليوم، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، إلى جانب تعطيل العمل بالمصالح الحكومية، وذلك لإتاحة الفرصة للجهات المعنية للتعامل مع موجة من الطقس السيئ.

توابع أمطار الاسكندرية.. الحماية إنقاذ عامل وطفله اثر انهيار سلم عقار بالجمرك وتحطم سيارتين بمحرم بك

توابع أمطار الاسكندرية.. الحماية إنقاذ عامل وطفله اثر انهيار سلم عقار بالجمرك وتحطم سيارتين بمحرم بك

توابع أمطار الاسكندرية.. الحماية إنقاذ عامل وطفله اثر انهيار سلم عقار بالجمرك وتحطم سيارتين بمحرم بك

توابع أمطار الاسكندرية.. الحماية إنقاذ عامل وطفله اثر انهيار سلم عقار بالجمرك وتحطم سيارتين بمحرم بك

توابع أمطار الاسكندرية.. الحماية إنقاذ عامل وطفله اثر انهيار سلم عقار بالجمرك وتحطم سيارتين بمحرم بك