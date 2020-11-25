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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يترأس الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والمقرر تنفيذه عمليا في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2020، حيث تم توزيع الأدوار والمهام لكافة القطاعات لتدريبها على سيناريو المشروع لضمان الجاهزية لمواجهة أي طارئ، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وكافة القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية .
وأكد الزملوط ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وكافة القطاعات المعنية، ومراجعة الإمكانيات المتاحة بكل قطاع من عناصر بشرية ومعدات وسيارات ومستلزمات وغيرها، وإعداد حلول واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة، وذلك لضمان تحقيق الهدف وهو الجاهزية التامة لمواجهة الازمات والكوارث المفاجئة بشكل حقيقي.
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الوضع في مصر
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اصابات
113,742
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تعافي
102,103
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وفيات
6,573
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