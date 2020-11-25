شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لدور بدون ترخيص تجاوز قيود الارتفاع بمساحه 90 مترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شببين الكوم. بقيام الوحدة المحلية بشنوان بتنفيذ ازاله فوريه لمباني داخل الكتله السكنيه لكفر شنوان لقيام المواطن ببناء الدور الثالث العلوي بدون ترخيص متجاوزا لقيود الارتفاع بمساحه ٩٠ مترا. وأكدت على ضرورة التصدى لحالات البناء بدون ترخيص وحالات التعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمنع تلك التعديات مشيرة أيضاً إلى إستمرار هذه الحملات حفاظاً على الرقعة الزراعية الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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