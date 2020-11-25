شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد كمين القرضا ويتابع الاستعدادات لمواجهة موجة الطقس ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ ،كمين 30 يونيو ،«القرضا سابقا»، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ،بالإضافة لمتابعة أعمال تطوير مدخل محافظة كفر الشيخ من ناحية محافظة الغربية للقادمين من القاهرة وطنطا.

وأكد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ هناك تنسيق بين غرف العمليات ،وشركة المياه ومديرية الري ،لتخفيض الضغط على شبكة الصرف الصحى، وتجهيز كل المعدات في حالة سقوط أمطار متوسطة، مشيرة إلى أن انعقاد غرفة العمليات مستمر على مدار 24 ساعة، وتم رفع درجة الاستعداد، كما أن هيئة الأرصاد ترسل الخرائط تباعا لمعرفة الأماكن التي تنزل بها أمطار غزيرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه أشرف على استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، وهطول الأمطار خلال الأيام المقبلة ،وتابع أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية.

وأكد المحافظ أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.