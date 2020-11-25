شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الأولية للدائرة الأولى بسوهاج: تقدم مرشحين مستقلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة سوهاج، ومقرها مركز سوهاج، والتى تضم مركز ومدينة سوهاج وجزيرة شندويل، النتائج الأولية الغير نهائية للإنتخابات بالدائرة، وأظهرت نتائج الإنتخابات بالدائرة التي جرى التنافس فيها بين ٤ مرشحين على مقعدين، تقدم المرشحين المستقلين حاتم مبارك، وأحمد عواجه.

وحصل المرشح المستقل حاتم مبارك على ٤٦٥٦٠ صوتا، وحصل المرشح المستقل أحمد عواجه على ٤٦٥٠٩ صوتا، فيما حصل محمد فقير، مرشح حزب «مستقبل وطن» على ٣٩٨٩٠ صوتا، وحصل المرشح المستقل، حازم حمادى على ٣٩٨٠٥ صوتا.