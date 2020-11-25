شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإحصائى لـ3 لجان فرعية بأسيوط: عصام العمدة 866 صوتا وناصر عثمان 795 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان الإحصائي للجنة الفرعية رقم238 ومقرها مدرسة ابو بكر الصديق الإبتدائية بعرب العوامر التابعة للجنة العامة رقم 3 ، ومقرها مركز الفتح، عن الحصر العددى للمرشحين بإجمالي عدد الأصوات 788 أدلوا باصواتهم من أصل 2828 وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 73 والأصوات الصحيحة 715.

وحصل المرشح ناصر عثمان محمد علي 291 صوتا والمرشح عصام محمود عثمان علي 343 صوتا والمرشح احمد حسين جودة علي 309 صوتا، بينما حصل المرشح المستقل طارق احمد علي موسي علي 424 صوتا والمرشح مصطفي شحاتة موسي علي 390 صوتا والمرشح أحمد محمد أحمد محمد علي 388 صوتا.

بينما أظهرت النتائج الحصر العددي للجنة الفرعية رقم 238 التابعة للجنة العامة رقم 3 ومقرها مركز الفتح حصول ناصر عثمان علي 307 أصوات بينما حصل عصام العمدة علي 345 صوتا وحصل مرشح مستقبل وطن أحمد حسين جودة علي 312 صوتا والمرشح طارق علي موسي علي 448 صوتا ومصطفي شحاتة علي 404 أصوات واحمد محمد أحمد محمد علي 392 صوتا وكان إجمالي عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم 380 صوتا منها 736 صوتا صحيح من أصل 2827 ممن لهم حق التصويت.

وفي اللجنة الفرعية رقم 15 ومقرها مدرسة عزبة سرور بنجوع المعادي بالبداري والتابعة للجنة العامة رقم 3 بمركز الفتح بإجمالي عدد الأصوات 304 ادلوا بأصواتهم من اجمالي عدد الأصوات 2469 منهم 39 صوتا باطل و265 صوتا صحيح .

وحصل المرشح ناصر عثمان محمد عثمان علي 197 صوتا بينما حصل المرشح عصام محمود عثمان علي 178 صوتا وحصل المرشح أحمد حسين جودة علي 174 صوتا وحصل طارق علي موسي علي 95 صوتا وحصل المرشح مصطفي شحاتة موسي علي 87 وحصل المرشح المستقل احمد محمد احمد محمد علي 64 صوتا.

وبدأ القضاة المشرفين على اللجان الفرعية فى عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت فى التاسعة مساء وذلك لإعداد الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبين فى كل لجنة فرعية وما حصل عليه كل مرشح ثم إرساله إلى اللجان العامة التى تقوم بمراجعته وتجميع الحصر العددي لدائرة الانتخابية الواحدة.

وعقب قيام اللجان العامة بتلقى نتائج اللجان الفرعية تقوم بإعادة مراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق فى النتائج ثم تجميعها وإعداد حصر عدد لمجموع نتائج اللجان الفرعية فى الدائرة الانتخابية الواحدة وإعلان هذا الحصر ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى بدأت بالفعل فى تلقى نتائج المحافظات تباعا.

ووفقا لنص القانون فأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات حيث مقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 30 نوفمبر.

يذكر أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى أجريت فى الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، ويومي 23 و24 نوفمبر فى الداخل بدوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها بالجولة الأولى من تلك المرحلة.

وحسم 32 مرشحا مقاعدهم من الجولة الأولى لهذه المرحلة بينما تنافس فى جولة الإعادة منها 218 مرشحا على 109 مقعدا بعد تأجيل انتخابات دائرة ديرمواس بالمنيا لأجل غير مسمى بسبب حكم قضائى بعودة مرشح لسباق الانتخابات والمخصص لها مقعد واحد.

وأجريت الإعادة في 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.