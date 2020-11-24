شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري يبحث التعاون الثنائي مع غينيا في مجال الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح السفير تامر كمال المليجي، سفير مصر لدى جمهورية غينيا، بأن وفداً من وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة والموارد المائية والري المصرية يقوم بزيارة إلى العاصمة كوناكري للتباحث مع المسؤولين الغينيين حول نقل الخبرة المصرية في مجال السدود الكهرومائية إلى غينيا.

وأضاف السفير المليجي أن الوفد المصري الذي يضم خبراء من الوزارات المصرية الثلاث عقد لقاء مهما مع «بونتورابي ياتارا» وزيرة الطاقة الغينية و«شانتال كول» مستشارة رئيس الجمهورية الغيني لشؤون الطاقة، حيث تم استعراض الخبرات المصرية في مجال الطاقة ومجال بناء السدود الكهرومائية.

كما أوضح السفير المليجي أنه تم خلال اللقاء إبراز التجربة المصرية الناجحة في الانتقال من دولة تعاني من نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية في عام ٢٠١٣ إلى دولة مصدرة لها في عام ٢٠١٨، وذلك في فترة قياسية لم تتجاوز الخمسة أعوام، مضيفاً أن الوزيرة الغينية أكدت رغبة بلادها الملحة في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال الحيوي والمهم، حيث تعاني غينيا من نقص شديد في موارد الطاقة، فضلاً عن أن الرئيس الغيني «ألفا كوندي» يضع مشاريع محطات توليد الطاقة على رأس أولويات مشروعات التنمية في الدولة.