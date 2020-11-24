شكرا لقرائتكم خبر عن «زفة روحية وتطييب الرفات».. دير «مارمينا العجائبى» في الإسكندرية يحتفل بعيد شفيعه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل رهبان دير القديس مارمينا العجائبى، فى كينج مريوط غرب الاسكندرية، بعيد شفيع الدير مارمينا، وتطييب رفاته بالعطور والزيوت المقدسة والأعشاب، بحضور ومشاركة رهبان الدير فقط مساء أمس، نظرا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تتخذها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بمنع الزحام.

وأقيمت صلوات العشية مقتصرة على الرهبان ورئيس الدير الأنبا كيرلس أفا مينا، والذى ترأس الصلاة بمشاركة الرهبان، دون حضور شعبى لأول مرة بسبب فيروس كورونا وذلك على خلاف ما كان يشهده الدير فى عيد شفيعه من حضور شعبى كبير جدا، مراعاة للظروف الصحية الحالية تزامنا مع الوباء العالمى، حيث روعى الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وشهد الاحتفال عمل زفة روحية قام بها الرهبان حاملين رفات القديس مارمينا العجائبى كما جرى تطييب الرفات بالأعشاب والزيوت والعطور المقدسة.

وشارك فى صلوات العشية، الى جانب الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير، الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.

بـ"زفة روحية وتطييب الرفات" .. دير "مارمينا العجائبى" فى الاسكندرية يحتفل بعيد شفيعه دون حضور شعبى لأول مرة بسبب كورونا (صور)

بـ"زفة روحية وتطييب الرفات" .. دير "مارمينا العجائبى" فى الاسكندرية يحتفل بعيد شفيعه دون حضور شعبى لأول مرة بسبب كورونا (صور)

بـ"زفة روحية وتطييب الرفات" .. دير "مارمينا العجائبى" فى الاسكندرية يحتفل بعيد شفيعه دون حضور شعبى لأول مرة بسبب كورونا (صور)

بـ"زفة روحية وتطييب الرفات" .. دير "مارمينا العجائبى" فى الاسكندرية يحتفل بعيد شفيعه دون حضور شعبى لأول مرة بسبب كورونا (صور)

بـ"زفة روحية وتطييب الرفات" .. دير "مارمينا العجائبى" فى الاسكندرية يحتفل بعيد شفيعه دون حضور شعبى لأول مرة بسبب كورونا (صور)