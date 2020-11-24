شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات الأقصر» تعلن انتظام فتح لجان إعادة مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر فتح وانتظام أعمال كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي تجري علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020.
ومن جانبها باشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
وتهيب محافظة الأقصر بالناخبين ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، كما تناشد الناخبين بضرورة الاشتراك بكثافة في ذلك الاستحقاق الانتخابي ومباشرة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم بكل حرية لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية. يذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخباً، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية. وتجرى جولة الإعادة في الانتخابات بالنظام الفردي بمحافظة الأقصر، بين 6 مرشحين، يتنافسون على 3 مقاعد في 3 دوائر انتخابية بالمحافظة، حيث سيفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.
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