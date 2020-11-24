شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشتاء يبدأ من الصعيد.. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء أمطار متوسطة على السواحل الشمالية تكون غزيرة غرباً ، ويرجع ذلك لتأثر السواحل الغربية بكتلة شرقية رطبة تعمل علي تكوين السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من مطروح والإسكندرية .

كذلك هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة 24 بدلاً من أمس الاثنين 23 ، وكذلك محافظة قنا لتصل العظمى إلى 26 والأمس 25 درجة مئوية .

والطقس ليلاً على شمال الصعيد يعلن عن فصل الشتاء القادم في 21 ديسمبر حيث يسود طقس شديد البرودة ، وتصل الصغري على الفيوم وبني سويف والمنيا 11 ، وأسيوط وسوهاج والأقصر 12 درجة مئوية .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية ، أمطار متوسطة بفرصة سقوط ( 60 % تقريباً ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية – السلوم- رشيد – بلطيم)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الضبعة – مطروح – سيدي عبد الرحمن ) ( 60 % تقريباً )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ).

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 25، 1 – 75، 1 والرياح السطحية شمالية غربية .

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 24 14 الاسكندرية 22 15 وادي النطرون 23 15 طنطا 23 14 شبين الكوم 24 14 دمنهور 23 15 بلطيم 23 15 مطروح 20 15 السلوم 20 14 سيوة 22 11 بورسعيد 23 16 دمياط 23 16 الزقازيق 24 14 المنصورة 23 14 الإسماعيلية 25 14 السويس 24 14 العريش 24 14 رفح 23 14 رأس سدر 25 15 نخل 22 08 نويبع 26 18 طابا 25 16 كاترين 21 06 الطور 26 15 شرم الشيخ 28 19 الغردقة 27 17 مرسى علم 27 18 الفيوم 24 11 بني سويف 24 11 المنيا 25 11 أسيوط 25 12 سوهاج 25 12 قنا 26 13 الأقصر 27 12 أسوان 28 14 ادفو 28 14 أبوسمبل 27 13 الوادي الجديد 26 10 شلاتين 28 18 أبورماد 27 17 حلايب 26 19 رأس حدربة 25 17