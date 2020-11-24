شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون جثمان الزميل محمد رضوان مدير مكتب «المصري اليوم» في الإسماعيلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أبناء الإسماعيلية، في جنازة مهيبة جثمان الزميل محمد رضوان الجبلاوى مدير مكتب «المصرى اليوم» بالاسماعيلية، الاثنين، والذى وافته المنية بعد صراع مع المرض بغرفة العناية المركزة بمستشفى جامعة قناة السويس.

وأحتشد الآلاف أمام مقابر قرية أبوعطوة في منطقة الساحة، حيث أدوا عليه صلاة الجنازة وسط دعوات بالمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، فيما انهار عدد من أبناء القرية الذين تذكروا مواقف إنسانية للفقيد.

ونعى الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الزميل الراحل، داعيا أن يلهم أهله الصبر والسلوان، كما نعى الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، الفقيد وقدم العزاء للزملاء الصحفيين بالإسماعيلية وإلى جموع الصحفيين في مصر، ونعى الفقيد اتحاد الصحفين بسيناء ونقيب الصيادلة الدكتور صفوت عبدالمقصود ونقيب الزراعيين الدكتور السيد خليل ونقيب المحامين نبيل عبدالسلام، الفقيد.

كان الزميل قد وافته المنية مساء الاثنين بغرفة العناية المركزة بمستشفى جامعة قناة السويس، بعد معاناه مع المرض مكث بها نحو شهر قبل أن يرحل في هدوء.

ويعد محمد واحد من أبرز الصحفيين الشباب في مصر، وحصل على العديد من الجوائز الصحفية، وواحدا من جيل الصحفيين الشباب الذين نشأوا في مؤسسة «المصرى اليوم»، وله العديد من التحقيقات الصحفية الكبيرة التي كانت علامة فارقة في تغطية العديد من المشروعات القومية، فضلا عن القصص الإنسانية والصحفية في منطقة القناة وسيناء.

الالاف يحيطون باسعاف يحمل جثمان الزميل الراحل محمد رضوان

الالاف يحيطون باسعاف يحمل جثمان الزميل الراحل محمد رضوان

الالاف يحيطون باسعاف يحمل جثمان الزميل الراحل محمد رضوان