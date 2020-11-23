شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة لانسداد بالقنوات المرارية لمريض يبلغ من العمر 56 عاما بسبب متلازمة ميريزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى التضامن ببورسعيد، أحد مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، إجراء عملية إزالة لانسداد بالقنوات المرارية لمريض يبلغ من العمر 56 عامًا بسبب متلازمة ميريزي «Mirizzi Syndrome» واحدة من الأسباب النادرة لانسداد القناة المرارية، والتي أدت إلى ارتفاع نسبة الصفراء لأرقام حرجة تهدد حياة المريض، وتم إجراء منظار القنوات المرارية وإزالة الإنسداد بنجاح بعد تركيب دعامتين بالقناة المرارية.

و تعرف متلازمة ميريزي بأنها متلازمة نادرة يحدث فيها انغراس للحصوة في القناة المرارية أو عنق المرارة مما يسبب ضغط من القناة الصفراوية المشتركة، فتؤدي إلى إنسدادها وحدوث إرتفاع بنسبة الصفراء بالدم.

قام بإجراء المنظار الدكتور أحمد مدكور، استشاري المناظير التداخلية بكلية الطب جامعة حلوان، ورئيس قسم المناظير بمستشفى التضامن.