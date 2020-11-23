شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني بـ«أوقاف المنوفية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت أولى دورات الاستخدام الرشيد مع الفضاء الإلكتروني بمديرية أوقاف المنوفية بالمركز الثقافي بمدينة شبين الكوم، اليوم الاثنين، بحضور 100 من الأئمة بالمديرية، وبالضوابط والإجراءات الاحترازية، وذلك تحت إشراف الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.
وتناولت الدورة جانبين: الأول أخلاقيات الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني حاضر فيها الدكتور كمال فوزى السباعي ،وكيل مديرية أوقاف المنوفية، والجانب الثاني التقنيات الإلكترونية في وسائل الاتصال، وحاضرت فيها المهندسة سحر سميح الهجين، والمهندسة سارة سمير تركى ،مهندسة اتصالات بالمديرية، وتواصل المديرية تباعا هذه الدورات لتشمل جميع العاملين بها.
يأتى تنفيذ هذه الدورات في إطار خطة وزارة الأوقاف في تكثيف برامج التدريب التثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف للعاملين بها، وتحت رعاية د. محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف.
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