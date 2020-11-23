شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد للحالة «القصوى» بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الإستقرار في الأحوال الجوية، إبتداء من الأربعاء القادم، وحتى استقرار الأوضاع، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ- بحسب بيان صحفى- مديري المديريات، ورؤساء الوحدات المحلية، والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وبخاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.