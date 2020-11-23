شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الإبداع «Innovation arena» يحتضن المبدعين بمشاركة رواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقام ملتقى الإبداع «Innovation arena» بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا للعام الخامس على التوالى.

ومن المتوقع مشاركة آلاف المبدعين ورواد الأعمال للاستفادة من الفعاليات الضخمة التى يضمها ملتقى الإبداع هذا العام، سواء على مستوى الجلسات النقاشية التى يشارك بها خبراء ريادة الأعمال والإبداع، أو على مستوى اللقاءات الفردية التى سيتم عقدها داخل الملتقى بحضور ممثلى الجهات المالية الداعمة للمشروعات الناشئة.

وسوف يشهد ملتقى الإبداع انعقاد مجموعة من اللقاءات الفردية لمناقشة كيفية إتمام عمليات التوسع الاستثمارى للشركات الناشئة، كذلك ستقوم كبريات الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية بشرح حلولها ومنتجاتها الداعمة لرواد الأعمال والتى تمكنهم من بدء مشروعاتهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل.

بجانب استعراض العديد من قصص النجاح لشخصيات مصرية استطاعت الوصول لمستويات إقليمية وعالمية، بهدف إلقاء الضوء على نقاط القوة التى ركزوا عليها واستغلوها من أجل الوصول لتحقيق أهدافهم.

وسيتم استضافة مجموعة من الحلقات النقاشية لعرض موضوعات مهمة بحضور الشباب ورواد الأعمال، منها جلسة عن جاهزية الشركات الناشئة للانتقال إلى مراحل أكثر تقدما، وجلسة عن آليات البنوك لتمويل المشروعات الناشئة، وجلسة عن طرق وأساليب استفادة رواد الأعمال من التوجهات العالمية الجديدة، وجلسة عن طريقة الترويج لمنتجات الشركات الناشئة اعتمادا على الحلول التكنولوجية الجديدة، وجلسة عن الحوافز التى تتيحها الدولة لرواد الأعمال من أجل الخروج بمشروعاتهم للنور.