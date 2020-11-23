شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: عرضنا على "سيدة المطر" مشروع دواجن..وقالت لنا "عظمة على عظمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفيين القباج، أن الحاجة نعمات عبد الحميد المعروفة إعلامياً باسم "سيدة المطر"، ست قوية جداً، كاشفة في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON"، أنها بعد دراسة أوضاع الاسرة خاصة وأن لديهم غرفة بمنافعها تقع في محافظة بني سويف، سألت لماذا لانستثمر فى هذه الأشياء فى المحافظة، مشيرة إلى أن "سيدة المطر" عندما سألتها الوزارة عن إمكانية تشطيب غرفتها في بني سويف، وافقت وطلبت فقط صب دور ملحق من أجل نجلها" .

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى: "عندما تحدثت مع زوجها وجدت إمكانية إعداد كشك خاص به، بالإضافة لهواية السيدة نعمات أنها تستطيع تربية الدواجن "، موضحة أنها وبواسطة قاعدة البيانات المعلوماتية المتوفرة لدى الوزارة استطاعت جلب تاريخ الأسرة، وثبت أن "سيدة المطر" حصلت على قرض سابق من أجل تربية الدواجن.

وقالت نيفين قباج: اكتشتفت أن السيدة نعمات أخدت قرض قبل كده وسألتها سيبتي بني سويف ليه ؟ قالت جرينا ورا الرزق فعرضت عليها العودة إلى هناك، موضحة: المشكلة ليست في الشقة الإيجار لأنها عقب توفير الشقة ستحتاج إلى مصدر للانفاق على مناحي الحياه المختلفة وحتى المواصلات ومن ثم رأينا عودتهما لبني سويف خاصة أن زوجها عمره 48 عاماً واصغر منها بنحو 15 عاماً بما يعني أنه لازال لديه القدرة على العمل .

وكشفت الوزيرة أنها عندما عرضت على سيدة الأمطار توفير مشروع دواجن لها كان رد فعلها الموافقة، وقالت " عظمة على عظمة "، وعندما سمع زوجها بذلك تمسك بفكرة العودة لبني سويف، وقال "لا أريد البقاء في القاهرة عاوز ارجع بني سويف، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي لهجرة الكثيرين من محافظاتهم هي ضيق العيش الامر الذي يضطرهم للقدوم للقاهرة ويكون الخيار أمامهم السكن في العشوائيات .

وقالت وزيرة التضامن: " الفكرة أنهم يفضلوا في بلادهم وميتعرضوش لسكن العشوائيات ويفضلوا معززين مكرمين وإحنا ندعمهم".