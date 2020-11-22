"التحرش بتلميذة مصر الجديدة واستشهاد وإصابة 20 مجند بالواحات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

"تويتر" يقود الأمن لمدرس متهم بالتحرش بتلميذة في مصر الجديدة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مدرس بمصر الجديدة؛ بتهمة التحرش بتلميذة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول على إحدى مدونات موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بشأن تحرش مدرس بإحدى تلميذاته.

ماذا يعني إحالة طعن مرتضى منصور على عزلة من رئاسة الزمالك للمفوضين؟

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي- إلى هيئة مفوضي الدولة.

مصادر أمنية تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث طريق الواحات

أكدت مصادر أمنية مسؤولة استقرار الحالة الصحية لـ19 مجندا أصيبوا جراء انقلاب حافلة نقل جنود بطريق الواحات، الأحد.

بعد استشهاد مجند وإصابة 19.. المعاينة تكشف سبب انقلاب حافلة بطريق الواحات

كشفت المعاينة ملابسات انقلاب حافلة تقل مجموعة من الجنود بطريق الواحات، الأحد، نتج عنها استشهاد مجند فيما أصيب 19 آخرون.

تأجيل طعن ممدوح عباس على انتخابات نادي الزمالك التكميلية لـ 10 يناير

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، التي يطالب فيها ببطلان انتخابات الزمالك التكميلية التي أجريت في سبتمبر الماضي لجلسة 10 يناير.

"كفاية جبت لنا الفضايح".. قصة فتاة خنقت أختها القاصر في "غمضة عين" بالوراق

غياب متكرر لفتاة لم تتعد لـ18 من العمر عن منزل أسرتها تعددت أسبابه. مشهد الرحيل والعودة بات مألوفا لذويها حتى عمد رب الأسرة لوضع حد لتلاسن ساكني المنطقة الشعبية وخوضهم في شرف فلذة كبده فجاءت النهاية مأساوية.

الأمن الاقتصادي: ضبط 5174 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر السلبية

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

إحالة طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لهيئة مفوضي الدولة.

اتهام أب بتعذيب طفلته بـ"مية نار".. والجدة: "حق حفيدتي لازم يرجع"

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لضبط أب متهم بتعذيب طفلته في مركز أوسيم، شمال المحافظة.

البداية تعود إلى تقدم "عواطف.أ." جدة الطفلة ساندي "3 سنوات" ببلاغ إلى قسم شرطة أوسيم تتهم والد حفيدتها بتعذيبها.

التحقيقات في انتحار شاب بالمعادي: انفصال والديه أصابه باكتئاب

كشفت تحقيقات نيابة المعادي تفاصيل انتحار شاب شنقا على بوابة حديدية لمحل يتبع إحدى دور الأيتام بشارع 210.