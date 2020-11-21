شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات «البيئة» للتخلص الأمن من النفايات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية عدة خطوات بغرض التخلص الآمن من النفايات الطبية، منها إنشاء محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية، كمشروع استرشادي لأفضل الممارسات البيئية وأحدث التكنولوجيات المتاحة للتخلص من النفايات الطبية وبتكلفة حوالي 20 مليون جنية مصري، كما تم إطلاق الموقع الالكترونى لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمّت معالجتها وتعيين مسؤول عن النفايات الطبية بكل منشاة صحية وتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات وذلك بالتنسيق مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى.

كما أصدرت وزارة البيئة أول دليل إرشادي يتضمن الآلية الآمنة للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية من الفيروس في القطاعات المختلفة، والذى يقدم الإجراءات التي يجب أن تتخذها مختلف القطاعات سواء منشآت صحية أومنشآت فندقية وسياحية أو نوادى رياضية أو منازل المواطنين لإدارة مهمات الوقاية الشخصية بشكل آمن بعد استخدامها والناتجة عن هذه القطاعات وضمان عدم نشرها للفيروس .