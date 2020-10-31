شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يكشف شروط الالتحاق بجامعة الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اهتمام الدولة بجودة العملية التعليمية، مؤكدا أن تحقيق العائد المادى من إنشاء جامعة الملك سلمان لا يمكن أن يتحقق إلا بعد 25 عاما، لكن الدولة تهتم هنا بالاستثمار فى البشر وليس العائد المادي.

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمي، خلال حلوله ضيفا، فى فقرة حوارية اليوم السبت، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن الجامعة وضعت شروط اختيار طلابها، قائلا "يعنى ممكن يبقى طالب جايب 99% ولا يقبل لأن الجماعة تجرى اختبارا فى التخصص واللغة، فضلا عن امتحان قادم من بريطانيا"، مشيرا إلى أن الجامعة ضمت طلابا عبر منح دراسية مجانية أعلنها الرئيس السيسي، فضلا عن منح من البنك الأهلي.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن نموذج نجاح الجامعات الأهلية يتمثل في مجلس الأمناء، قائلا "اخذنا مدة تقترب من العام لاختيار الشخصيات المنضمة لمجالس أمناء الجامعات الاهلية الجديدة ".

Advertisements

وأكمل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، "تم اختيار الشخصيات الأكاديمية والعلمية ورجال الأعمال ورجال الأدب والثقافة من أجل إدارة رؤية واستراتيجية الجامعة"، قائلا "نستهدف أن تكون الجامعات المصرية والاهلية جاذبة للطلاب لتشجيعهم على الإبداع والتفوق".

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إلى أن هناك سكنا راقيا للطلبة في جامعة الملك سلمان، وهناك أنشطة ترفيهية للطلاب في الجامعة، وهنك حمامات سباحة داخل الجامعة، مضيفا أن الجامعة الاهلية غير هادفة للربح ونحن نستثمر في الإنسان فقط.