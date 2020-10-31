شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت عن خالص التعازي في ضحايا الحادث المأساوي الذي شهد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل السنغال، في طريقها إلى جزر الكناري، ما أسفر عن وفاة أكثر من 140شخصاً؛ فيما تُبذل الجهود لاستعادة رفات الغارقين.

كما أكدت مصر مجدداً، في هذا الصدد، على ضرورة تنسيق جهود المجتمع الدولي لمكافحة شبكات الإتجار بالبشر والتهريب والتي تستغل الشباب اليائس للتربح من ورائهم.