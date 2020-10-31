شكرا لقرائتكم خبر عن لتجاوزه وقت الخطبة المحدد.. خصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام مسجد بالوايلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الوقاف، السبت، خصم شهرين من بدل صعود المنبر للشيخ صلاح حفني عثمان فراج، إمام مسجد أبوبكر الصديق بالوايلي، لتجاوزه وقت الخطبة المحدد.
يأتي ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة .
كانت وزارة الأوقاف قد شددت في بيانات سابقة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
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