شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تفتح باب التقديم لدرجة ماجستير مشتركة مع جامعة محمد بن حمدان الذكية بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ادارة جامعة الاسكندرية، فتح باب التقديم لنيل درجة الماجستير فى الإبداع وإدارة التغيير، Master Degree in Innovation and Change Management، بالتعاون مع جامعة محمد بن حمدان الذكية فى الإمارات.

وبحسب بيان، تعتبر درجة الماجستير فى الابداع وادارة التغيير، هى درجة ماجستير مشتركة بين جامعة الإسكندرية وجامعة محمد بن حمدان الذكية بالإمارات، ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، ومدة الدراسة ثلاث فصول دراسية) نظام الدراسة 50% حضور بالأسكندرية و50% Online)، والتقديم متاح للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس في كل التخصصات بعد تحقيق شروط الإلتحاق.