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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع اللمسات النهائية للمراكز التكنولوجية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء محمد عشري، المشرف العام على تطوير مشروعات المحليات، بوزارة التخطيط، والعميد المهندس ماجد كمال عبدالقادر، مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية، بوزارة التخطيط، والمهندس إبراهيم إسماعيل، نائب مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، بحضور محمد صلاح، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة .
وناقش المحافظ ووفد وزارة التخطيط، اللمسات النهائية لافتتاح المركز التكنولوجي بمصيف بلطيم، وأخر المستجدات بالمركز التكنولوجي بمدينة برج البرلس .
وقال جمال نو الدين، إن المحافظة لديها 9 مراكز تكنولوجية، وسيتم افتتاح المركز التكنولوجي بمصيف بلطيم، خلال الاحتفال بالعيد القومي، وجاري التجهيز لتشغيل المراكز التكنولوجية، بمدينة برج البرلس، والمركز التكنولوجي بمدينة سيدي غازي.
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