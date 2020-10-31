شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال المبادرات الرئاسية لجميع المواطنين بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المبادرات الرئاسية الخاصة بفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة المرأة والكشف المبكر عن اورام الثدي، أعمالها في محافظة السويس، حيث تواجدت الفرق المتحركة بجمعية سيد شباب اهل الجنة والمسجد الملحق به بحي الأربعين وفي منطقه عرب المعمل والتوفيقية والشهداء في حي عتاقة، وذلك بهدف الوصول لكل المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور احمد البرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس و متابعه من دكتورة وفاء عبدالعليم مدير اداره الاربعين الطبيه ودكتورة نرمين محمد حامد مدير اداره عتاقه الطبيه.