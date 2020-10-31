شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال ازدواج طريق سيوة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن اليوم السبت، بدأت أولى أعمال مشروع ازدواج طريق سيوة مطروح، كخطوة نحو تطوير الطريق بطول ٣١٠ كم، من خلال إقامة الطريق المقابل، خرسانيا لتحمل حملات السيارات الثقيلة في الاتجاه من سيوة إلى مرسي مطروح، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، بالإضافة إلى جهود توسعة الطريق الموازي، ورصفه بالأسفلت من جان الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد اللواء مهندس أمون مرتضي أبوعمر رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي، أنه تم البدء في عمل مجسات للطريق، والذى يبدأ من الكيلو ١٠٠إلى ١٥٠ طريق سيوة مطروح موازى للطريق الأسفلتي الحالى الذي تقوم هيئة الطرق بتوسعته ورصفه.

موضحا أن هذا المشروع سيكون أحد اكبر مشروعات للطرق الخرسانية في المنطقة الغربية، ويتم تنفيذه بمواصفات تتحمل حركة العربات الثقيلة التي تقوم بنقل الملح والمواد الطبيعيه من والي سيوه بطول ٣١٠ كيلو وعرض ١٦ متر وسمك خرسانه ٣٠ سم وطبقه

أساس ١٥ سم وموازي للطريق، ويبدا من منطقة الكيلو واحد وبمواصفات عاليه الجوده ويشرف على الطريق نخبه من المهندسين والفنيين بالجهاز

فيما قال عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة ان واحة سيوة ستشهد خلال المرحلة المقبله طفرة كبيرة في كافة المجالات.