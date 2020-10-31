شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنوفية» تفتتح أسبوعها الثقافي بمعرض طلابي وندوة توعوية للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتحت كلية الزراعة جامعة المنوفية فعاليات الأسبوع البيئي الثقافي الثامن بعنوان «المحافظة على البيئة أخلاق ومسؤولية»، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور ايمن حافظ عميد الكلية والدكتور إبراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. هذا وقد تناولت الفاعليات إفتتاح معرض طلابي للأنشطة الطلابية وندوة حول جائحة كورونا وكيفية التعامل مع الإصابة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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