شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب عن دائرة قليوب متأثرًا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي اللواء محمد إبراهيم، مرشح مجلس النواب، «مستقل»، عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد، الذي أصيب به منذ عدة أيام وتم حجزه بأحد المستشفيات حتى وافته المنية اليوم.

ونعى عدد من حملات مرشحي مجلس النواب الفقيد، مؤكدين خالص تعازيهم لأسرته ومحبيه وحملته الانتخابية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

يذكر أن الراحل من مواليد 1954 وخاض انتخابات البرلمان في 2015 ولم يحالفه الحظ، وتولى منصب مدير الإنتربول المصري، ومساعد وزير الداخلية سابقًا، ومديرًا لأمن الإسكندرية.

وتقدم الراحل لخوض انتخابات مجلس النواب هذه المرة مستقلًا، حيث ترشح عن دائرة قليوب والقناطر، لمنافسة 36 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 3 مرشحين لحزب مستقبل وطن ومرشح لكل من أحزاب التحرير المصري والوفد وحماة الوطن والمصري الديمقراطي، بينما يخوض 29 مرشحاً مستقلاً الانتخابات بينهم 6 سيدات.