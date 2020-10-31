شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كرواتيا بالقاهرة يحلق بالبالون الطائر في سماء الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام السفير الكرواتي بالقاهرة، تومسلاف بوشنياك، وأسرته، اليوم السبت، برحلة بالمنطاد فى سماء مدينة الأقصر، استغرقت اكثر من ٤٥ دقيقة، قاموا فيها بالتحليق بارتفاع يصل إلى 500 متر تقريباً، لمشاهدة المعابد الفرعونية، ومقابر الملوك والملكات، المتواجدة على ضفتى نهر النيل الخالد، وتلاحم الجبال مع الزراعات فى مشهد ابداعى يجذب السياح على التحليق.
وأعرب السفير الكرواتي عن سعادته بهذه الرحلة التى شاهد فيها الآثار المصرية الخالدة والشامخة، متاخمة لنهر النيل وسط الزراعات المنتشرة بالبر الغربى.
وخلال الرحلة، تم الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية بناءً على تعليمات الشركة المصرية للمطارات، منها تطهير البالون مع توفير مواد تعقيم للركاب ، بجانب توفير أجهزة تعقيم وتوزيعها فى أرجاء أرض الإقلاع، والتأكد من ارتداء كافة الركاب أقنعة الوجه.
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