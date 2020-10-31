شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تغلق طريق رأس غارب- الشيخ فضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه تم إغلاق طريق رأس غارب- الشيخ فضل، الرابط بين محافظتي البحر الأحمر والمنيا، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة. وأهابت محافظة البحر الأحمر بجميع المواطنين توخي الحذر حفاظا علي سلامتهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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