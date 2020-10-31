شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: فحص نصف مليون مواطن ضد الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن فحص نحو نصف مليون مواطن في نطاق المحافظة بغرض الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، مثل أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، والاعتلال الكلوي، والحد من مضاعفاتها في إطار مبادرة 100 مليون صحة.

وأكد محافظ البحيرة على توافر الأدوية وكل المستلزمات الطبية بالكميات الكافية لتنفيذ المبادرة، وتوجد أماكن ثابتة وعيادات متنقلة، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ المبادرة.

وأشار الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة إلى تقديم الخدمة الطبية من خلال 164 موقعًا في الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 38 فريقًا متحركًا و47 موقعًا ثابتًا، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 وتعمل الفرق طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020.