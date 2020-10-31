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حصاد الوزارات..التعليم العالى: جامعة الملك سلمان مثال للصداقة بين مصر والسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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