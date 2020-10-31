شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..التعليم العالى: جامعة الملك سلمان مثال للصداقة بين مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزيرة التضامن توجه بالتيسير على المواطنين خلال صرف المعاشات من بنك ناصر غدا
المترو يعلن فرض غرامة فورية 50 جنيها عقوبة التدخين بالمحطات والقطارات
الرى تعلن إزالة 409 مخالفات على نهر النيل والترع بالمحافظات خلال شهر أكتوبر
وزير التعليم العالى: جامعة الملك سلمان مثال للصداقة بين مصر والسعودية
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات..التعليم العالى: جامعة الملك سلمان مثال للصداقة بين مصر والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.