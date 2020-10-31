شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية: ننفذ 342 مشروعًا بـ310 مليارات جنيه في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة تأتي شاهدة على ملحمة البناء بسيناء، والتي تنفذ بواسطة سواعد مصرية خالصة بمشاركة أهالي سيناء في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (2020- 2030).

وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في كلمته خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إنه «خلال الفترة السابقة تم تكليف الهيئة الهندسية بـ342 مشروعا بإجمالي 310 مليارات جنيه.. والمشروعات التي يتم تنفيذها في سيناء غير باقي المشروعات التي تنفذ في باقي أنحاء الجمهورية، حيث تم تنفيذ 215 مشروعا بتكلفة 75 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ 103 مشروعات بتكلفة 161 مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ 24 مشروعا بتكلفة 72 مليار جنيه».

وأضاف أنه في مجال إنشاء الأنفاق والكباري لتسهيل حركة النقل بيبن سيناء ومدن القناة وباقي مدن وعواصم الجمهورية، فقد تم التوجيه بإنشاء 3 مجموعات للأنفاق بعدد 5 أنفاق، وبالفعل تم تنفيذ مجموعتين بعدد 4 أنفاق، وهي: أنفاق تحيا مصر بشمال الإسماعيلية، وأنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد بأطوال 19 كيلو مترا، والآن نقوم بتنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بطول 4250 مترا حيث بلغت نسبة التنفيذ به 73% والمخطط الانتهاء منه في 30 يونيو 2021، مبينا أن إجمالي أطوال الأنفاق الجديدة وصلت إلى 23 كيلومترا، وبإضافة نفق أحمد حمدي سيتم الوصول إلى 29 كيلومترا أسفل قناة السويس.

وتابع: «لاستمرار منظومة النقل شرق وغرب القناة ونقل البضائع والتنمية على أرض سيناء، تم التوجيه برفع كفاءة كوبري الفردان أعلى قناة السويس وأعلى القناة الأولى بطول 640 مترا، بالإضافة إلى زيادة عرض السكك الحديد عليه على الاتجاهين بدلا من اتجاه واحد، ورفع كفاءة الكوبري بالإضافة إلى إنشاء كوبري جديد على القناة الجديدة بتكلفة مالية 1.7 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ حاليا 55%، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بنهاية شهر يونيو 2021».