الصيدلة تنظم قافلة توعوية حول فيروس كورونا الجهاز المناعي بأسبوعها الثقافي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت كلية الصيدلة جامعة المنوفية قافلة توعوية وذلك ضمن فاعليات الاسبوع البيئى الثقافي للكلية القافلة بعنوان «الممارسات الصحية السليمة وتأثيرها على جهاز المناعة في ظل جائحه كورونا» وتوجهت القافلة إلى مدرسة دار التربية الرسمية للغات. وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية . كما تضمنت الفعاليات أيضا مسابقات طلابية في تنس الطاولة بنين وبنات، مسابقة في حفظ القرءان الكريم، ومسابقة لابحاث الطلاب في معالجة المشكلة البيئية في جميع المجالات وسوف يتم تقييم الأبحاث داخل الكلية وتصعيد احسن بحث ضمن فعاليات الأسبوع البيئى بالجامعة على مستوى الجامعات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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