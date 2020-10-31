شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع عيادة خاصة لإدارتها دون ترخيص وضبط 965 مخالفة دوائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة والعلاج الحر بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة مشتركة لمداهمة عيادة طبية خاصة للنساء والتوليد غير مرخصة بالمدينة، بعد ورود معلومات تفيد قيامها بمزاولة النشاط دون استصدار ترخيص للمكان وبالمخالفة للقانون، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفات دوائية ومستلزمات طبية بها بواقع ٩٦٥ قرصا وعبوة وزجاجة، تمثلت في أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات طبية بدون فواتير داخل مكان غير مرخص وغير مصرح له بتداولها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بمركز الشرطة بفاقوس، كما تم تشميع العيادة بكامل محتوياتها.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الرقابية بالمديرية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة ومفتشي العلاج الحر، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.