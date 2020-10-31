​ بحضور وكيل الأزهر.. افتتاح برنامج إعداد المعلمين الناطقين بغير العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

افتتحت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عميد كلية العلوم الإسلامية، الجمعة، البرنامج الدولي "لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية".

حضر الفعاليات، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عصام فاروق نائب رئيس البرنامج الدولي، وكيل كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، والدكتورة شهيدة مرعي نائب رئيس البرنامج الدولي، نائب رئيس تطوير الوافدين.

ووجهت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس البرنامج، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لرعايته للبرنامج، وأكدت أهمية هذا البرنامج لإعداد معلم على مستوى عالٍ من الكفاءة المهنية والعلمية والتقنية اللازمة باستخدام أحدث الأساليب التعليمية الحديثة، لإكسابه الكفايات الأكاديمية والتربوية اللازمة لنجاحه في أداء رسالته وتحقيق أهداف العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية سواء داخل مصر أم خارجها.

وأضافت أنه تم اختيار أفضل المتخصصين في اللغة العربية من أعضاء هيئة تدريس بجامعة الأزهر الشريف.

Advertisements

ومن جانبه وجه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الشكر لرئيس البرنامج لدعوته افتتاحية البرنامج وأثنى على القائمين عليه.

وأكد وكيل الأزهر، حرص فضيلة الإمام الأكبر على نشر وتعليم اللغة العربية وفتح أبوابه أمام الدارسين في طلب العلم والمعرفة وتقديم كافة أوجه الدعم، واختيار أفضل الكوادر لتأهيل المعلمين.

وأضاف الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن البرنامج يعد خطوة هامة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وفقًا لأحدث النظم التعليمية.

ودعا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن يكون هذا البرنامج منبرًا هامًا لنشر وتعليم اللغة العربية لغة القرآن الكريم وإعداد معلمين مؤهلين لخدمة المنظومة التعليمية للوافدين.

وقدم مسؤولو البرنامج عرضًا وافيًا يشمل التعريف بأعضاء هيئة التدريس، والبرامج الدراسية التي تم إعدادها من قبل لجنة على أعلى مستوى، كما تناول اللقاء الإجابة على تساؤلات الدارسين فيما يخص نظام الدراسة، والمستويات الدراسية الخاصة بالبرنامج، والاستراتيجيات التي يتبعها أعضاء هيئة التدريس داخل القاعات الدراسية.