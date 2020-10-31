شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز ضيوف حفل علي الحجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اجواء من الرومانسية والطرب الاصيل وبحضور نجم الغناء العربي على الحجار والذي بدأ الاحتفالية بتوجيه الشكر على الحضور، قائلا الحمد لله على عودة الحفلات، قائلا للجماهير «وحشتونا»

ثم توجه بتحية نجم الدراما المصرية والعربية أحمد عبدالعزيز على حضور الحفلة واسعدني جدا لقائه، كما قام بتحية السينارست الكبير باهر دويدار والذي قدم مسلسل الاختيار وكلبس وغيرها من اروع الاعمال الدرامية، وايضا شهد الحفل حضور الملحن والمطرب شادي مؤنس وقال الحجار انه قام بغناء اربع اغاني من الحانه، واتفقا على تقديم اغنية مشتركة في الفصل التاني من الحفلة

وقال الحجار انه سيقوم بتقديم اغنيتين من الالبوم الجديد وايضا غناء باقة من الاغاني الحديثة والقديمة وتلبية رغبات المتابعين للحفل وغناء ما يطلبونهو وشهدالحفل حضور نخبة من نجوم الفن والاعلاميين