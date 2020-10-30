- 1/17
- 2/17
- 3/17
- 4/17
- 5/17
- 6/17
- 7/17
- 8/17
- 9/17
- 10/17
- 11/17
- 12/17
- 13/17
- 14/17
- 15/17
- 16/17
- 17/17
شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة التنفيذية بحي الزهور تواصل جهودها في إصلاح كسر ماسورة مياه رئيسية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور ببورسعيد، برئاسة فوزي الوالي، رئيس الحي، جهودها المكثفة في إصلاح كسر ماسورة مياه شرب عمومية قطر 400 بشارع النصر أمام منطقة شباب المدينة.
وأكد رئيس الحي أنه فور وقوع الكسر تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الاشغال بهيئة قناة السويس وتم تغيير الماسورة، والانتهاء من سحب تجمعات المياه بواسطة سيارات الكسح، كما تم سحب جميع تجمعات المياه بشارع النصر ومنطقة ال5000 وحدة وجميع المناطق المحيطة بالتزامن مع إصلاح الماسورة، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من كافة الأعمال وتركيب الماسورة بعد تكثيف الجهود نظرا لوقوعها بمنطقة حيوية، لافتا إلى أن هناك سرعة رد فعل من كافة الجهات وذلك في إطار التعاون بين الاجهزة التنفيذية بالحي والجهات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الأجهزة التنفيذية بحي الزهور تواصل جهودها في إصلاح كسر ماسورة مياه رئيسية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.